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Российская газета

Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США

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Американские блогеры испытали самодельные пули для дробовиков весом 1050 Гран (около 68 граммов). На удивление, "Царь-пуля" вела себя максимально стабильно, стрельба отличалась высокой, но управляемой отдачей, а скорость достигала 340 м/с.

Авторы использовали три типа патронов и стреляли с расстояния 15 ярдов (13,7 метра) и 50 ярдов (45,7 метра). В первом тесте пуля не пробила бронежилет, застряла в нем, но манекен получил серьезные повреждения. Не факт, что человек, получивший такие же травмы, остался бы жив.

Второй мишенью стала 4,5-литровая канистра со льдом, которую пуля разорвала полностью. Третьей стала деревянная кегля для боулинга. Пуля не прошла ее насквозь, однако оставила после себя глубокое отверстие и расщепила дерево. В свинцовом диске после испытаний осталось отверстие: пуля практически прошила его.

Для следующего теста стрелки убрали из патрона пыж. Пуля вела себя стабильно и в этом случае. Авторы видео остались довольны результатами испытаний.


Майя Бирюкова

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Страны
США
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2 комментария
№1
26.11.2020 15:47
На том канале и поинтереснее видео есть. Например вот это:

А потом показать его лицам заседающим в Госдуме, сказав, что вот такими пулями можно стрелять из Сайги 3-4 раза в секунду с магазином на 10 патронов. А чтобы купить - стаж не нужен. Интересно, потребуют запретить продажу гладкоствольного или нет?
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№2
26.11.2020 18:40
Пули подобного вида производились еще в СССР и назывались пулями Полева.
Интересны 2 момента.
1. Пуля при динамическом разгоне теряет форму, оплывает, пыж - тем более.
2. Вес заряда/пули для 12 калибра примерно равен 65 граммов, пуля при этом разгоняется до примерно 500 м/с. В описанном случае вес пули 68 г, скорость 340 м/с. Вроде как они при этом потеряли энергию?
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