Дивизия ВДВ на юге РФ усилена новой бронетехникой

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Горная десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ, которая дислоцируется в Южном военном округе, получила около 40 единиц новой бронетехники- боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ ("Ракушка"), сообщили в среду в Минобороны РФ.

Техника передана десантно-штурмовому кубанскому казачьему полку в Новороссийске, говорится в сообщении.

"Данные боевые машины десанта повышают боевой потенциал и боевую мощь Воздушно-десантных войск, и в частности боевую мощь вашей дивизии. Данные образцы плавающие и не имеющие аналогов по своим характеристикам, в разы легче танков и немногим уступают им в огневой мощи, а в скорости, маневренности и запасе хода во многом превосходят"- заявил на церемонии замкомандующего ВДВ РФ по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.

Ранее сайт Минобороны РФ сообщал, что 25 ноября было запланировано поступление около 60 новых БМД-4М и БТР-МДМ на вооружение десантно-штурмовой дивизии ВДВ (г. Новороссийск, г. Ставрополь).

В Минобороны РФ сообщили, что в 2020 году ВДВ РФ получили более 250 единиц современного бронетанкового вооружения и техники.

БМД-4М - модернизированная боевая машина десанта четвёртого поколения. Это модернизированной версия БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. БМД-4М оснащена боевым модулем "Бахча-У", который практически полностью унифицирован с вооружением БМП-3. Вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку 2А72, спаренный 7,62-мм ПКТ, ПТУР "Аркан".

БТР-МДМ "Ракушка" - десантируемый бронетранспортер. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.