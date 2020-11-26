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ЦАМТО

Севмаш снизил трудоемкость работ при ремонте крейсера

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Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © Максим Воркунков/ТАСС

ЦАМТО, 25 ноября. На Севмаше оптимизирована технология проведения испытаний непроницаемых помещений кораблей с помощью надува воздуха избыточным давлением вместо испытаний наливом водой под напором.

Благодаря этому удалось сократить сроки и стоимость испытаний непроницаемых объемов крейсера проекта 11442М.

Техническим проектом на модернизацию корабля для испытаний внутренних непроницаемых объемов предусматривался метод налива воды под напором. Для ускорения работ и сокращения затрат специалисты Севмаша предложили иную методику. Изменения внедрили после согласования с проектантом – Северным ПКБ, отраслевыми НИИ и военной приемкой.

Подавляющее большинство непроницаемых объемов (около 90%) корабля были испытаны с помощью воздуха. Это позволило приблизить сроки вывода крейсера "Адмирал Нахимов" из наливного бассейна и спуска на воду. По результатам экспертной оценки экономия составила около 50 млн. руб., сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
Севмаш
СПКБ
Проекты
1144 Орлан
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