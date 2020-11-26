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У израильской авиации «бенефис» в небе Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

По меньшей мере 10 человек погибли в результате очередных израильских авиаударов по иранским целям в Сирии.

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам, находящимся в ведении сил спецназначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и поддерживаемой Тегераном ливанской «Хизбаллы». По данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), среди погибших были пять бойцов «Кодс», передаёт агентство France-Presse (AFP).

Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что восемь целей были поражены в районах, простирающихся от контролируемой сирийцами стороны Голанских высот до окраин Дамаска. По его словам, в их число входил «иранский штаб» в международном аэропорту Дамаска, «секретный военный объект, где размещались иранские военные делегации», а также подразделения 7-й дивизия ВС Сирии. Сирийские зенитно-ракетные комплексы также пострадали после ракетного обстрела израильскими самолётами.

В последние годы Израиль регулярно наносил удары по связанным с Ираном объектам в Сирии, но в предыдущие месяцы он активизировал воздушные рейды в ходе того, что источники в западной разведке называют «теневой войной», направленной на уменьшение влияния Тегерана в арабской республике. Однако атака в среду поразила гораздо более широкий круг целей, чем обычно, и израильские военные более открыто рассказывали о деталях, чем в прошлом, публично подчеркнув свою цель - максимально снизить уровень военного присутствия Ирана к Сирии, отмечает AFP.

Силы «Кодс» отвечают за поддержку союзников Тегерана в прокси-конфликтах на Ближнем Востоке, координируют действия шиитских ополченцев в Йемене, Ливане, Ираке и других местах.

На прошлой неделе Иран пообещал Израилю «сокрушительный ответ» на его попытки нанести ущерб роли Исламской Республики в Сирии, заявив, что «эра израильских атак в арабской республике окончена», напоминает Eadaily.

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