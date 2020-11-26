На боевое дежурство в ВКС встали 50 самолетов Су-35С

Минобороны России получило все 50 истребителей Су-35С по контракту, заключенному в 2015 году, сообщили в военном ведомстве.

«Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения 4++. Самолеты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России», - говорится в сообщении.

Поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС поставлены 50 самолетов Су-35С.

Два самолета поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.