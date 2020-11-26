Войти
Военно-промышленный курьер

Фрегаты «адмиральской» серии будут оснащаться российскими двигателями

758
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

В интересах ВМФ России запущено серийное производство отечественных дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) (входит в Ростех).

В рамках программы импортозамещения, первый агрегат отгружен на ПАО «СЗ «Северная верфь» Объединенной судостроительной корпорации.

«Дизель-газотурбинный агрегат М55Р успешно прошел квалификационные и приемосдаточные испытания. Изделие создано в рамках программы импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков». Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно отечественными предприятиями», - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов — наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. «Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года», - заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Создание ДГТА М55Р проводилось в тесном сотрудничестве с АО «Северное ПКБ». Испытания агрегата в сборе с редуктором, дизелем и локальными системами управления проводились в сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов на одном из предприятий ОДК.

«Для фрегатов «адмиральской» серии Ростех также производит ЗРАК «Панцирь-МЕ»  (холдинг «Высокоточные комплексы»), радиопрозрачные обтекатели РЛС (ОНПП «Технология») и другое оборудование. На летной палубе фрегатов могут эксплуатироваться противолодочные вертолеты Ка-27 или ударные машины Ка-52К (холдинг «Вертолеты России»)», - сказали в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Исаков
Ка-27
Ка-52
Панцирь-МЕ
Компании
Вертолеты России
Высокоточные комплексы
ОДК УК
ОСК
Ростех
Северная верфь
СПКБ
Технология ОНПП Ромашина
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
2020-й год
22350
Похожие новости
26.11.2020
Поставлен первый корабельный дизель-газотурбинный агрегат М55Р российского производства
25.11.2020
Начались серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» серии
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»