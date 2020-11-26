Фрегаты «адмиральской» серии будут оснащаться российскими двигателями

В интересах ВМФ России запущено серийное производство отечественных дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) (входит в Ростех).

В рамках программы импортозамещения, первый агрегат отгружен на ПАО «СЗ «Северная верфь» Объединенной судостроительной корпорации.

«Дизель-газотурбинный агрегат М55Р успешно прошел квалификационные и приемосдаточные испытания. Изделие создано в рамках программы импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков». Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно отечественными предприятиями», - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов — наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. «Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года», - заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Создание ДГТА М55Р проводилось в тесном сотрудничестве с АО «Северное ПКБ». Испытания агрегата в сборе с редуктором, дизелем и локальными системами управления проводились в сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов на одном из предприятий ОДК.

«Для фрегатов «адмиральской» серии Ростех также производит ЗРАК «Панцирь-МЕ» (холдинг «Высокоточные комплексы»), радиопрозрачные обтекатели РЛС (ОНПП «Технология») и другое оборудование. На летной палубе фрегатов могут эксплуатироваться противолодочные вертолеты Ка-27 или ударные машины Ка-52К (холдинг «Вертолеты России»)», - сказали в пресс-службе.