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Известия.ru

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками

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SpaceX запустила в космос новую партию спутников Starlink, сообщает телеканал «Известия». На орбиту выведут 60 аппаратов. Первая ступень носителя ранее опустилась на платформу в океане. Эту часть ракеты использовали для старта уже семь раз. Предыдущий пуск спутников Starlink прошёл в конце октября. На данный момент вокруг планеты размещено 900 аппаратов. В планах SpaceX создать над Землёй сеть из 12 тыс. устройств.

SpaceX запустила в космос новую партию спутников Starlink, сообщает телеканал «Известия». На орбиту выведут 60 аппаратов. Первая ступень носителя ранее опустилась на платформу в океане. Эту часть ракеты использовали для старта уже семь раз. Предыдущий пуск спутников Starlink прошёл в конце октября. На данный момент вокруг планеты размещено 900 аппаратов. В планах SpaceX создать над Землёй сеть из 12 тыс. устройств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
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