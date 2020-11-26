SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками

SpaceX запустила в космос новую партию спутников Starlink, сообщает телеканал «Известия». На орбиту выведут 60 аппаратов. Первая ступень носителя ранее опустилась на платформу в океане. Эту часть ракеты использовали для старта уже семь раз. Предыдущий пуск спутников Starlink прошёл в конце октября. На данный момент вокруг планеты размещено 900 аппаратов. В планах SpaceX создать над Землёй сеть из 12 тыс. устройств.

SpaceX запустила в космос новую партию спутников Starlink, сообщает телеканал «Известия». На орбиту выведут 60 аппаратов. Первая ступень носителя ранее опустилась на платформу в океане. Эту часть ракеты использовали для старта уже семь раз. Предыдущий пуск спутников Starlink прошёл в конце октября. На данный момент вокруг планеты размещено 900 аппаратов. В планах SpaceX создать над Землёй сеть из 12 тыс. устройств.