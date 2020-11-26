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WarSpot

Цифры Warspot: 1,7 килотонны

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Источник изображения: warspot.ru

В октябре 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, названный «Спутник-1». Это событие положило начало долгой космической гонке, в которой соперничали непримиримые противники — СССР и США. Проходила она параллельно гонке вооружений, в рамках которой помимо прочего обе стороны активно разрабатывали ядерное оружие. Ограничения на его испытания наложил Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года, однако прежде чем документ был подписан, и американские, и советские военные всерьёз настроились произвести ядерные взрывы на Луне. В СССР этот план назывался проект Е-3. Он появился в 1958 году, но вскоре от него отказался сам его разработчик, физик Яков Зельдович, который счёл, что мощность взрыва будет недостаточной для того, чтобы его смогла зафиксировать аппаратура на Земле. В том же году аналогичную идею взяли на вооружение специалисты из Иллинойского технологического института. Их план назывался проект А119.

Терминатор Луны. На границе света и тени американцы планировали произвести взрыв боеголовки W25.

Источник изображения: commons.wikimedia.org

Программа разрабатывалась под эгидой американских ВВС. Её руководителем стал будущий глава НАСА Леонард Рейфель, а среди членов исследовательской группы был Карл Саган, позже прославившийся как выдающийся астрофизик и популяризатор науки. Поначалу планировалось использовать водородную бомбу, однако в конце концов остановились на боеголовке малой мощности W25, преимуществом которой был небольшой вес. Правда, и мощность её была невелика — всего 1,7 килотонны. Для сравнения, сброшенная на Хиросиму атомная бомба «Малыш» имела мощность 13–18 килотонн. Однако инициаторы проекта считали, что мощности W25 всё же хватит, взрыв будет виден с Земли и поднимет моральный дух американцев, показав, что США лидируют в космической гонке. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна была доставить боеголовку на линию терминатора Луны, по которой проходит светораздел между освещённой и неосвещённой сторонами спутника, и там сбросить свой груз, который должен был взорваться при ударе о поверхность и образовать пылевое облако достаточного размера, чтобы его можно было увидеть с Земли.

Реализация проекта планировалась на 1959 год, однако в январе командование ВВС отменило все работы, никак это не объяснив. Скорее всего, кураторы проекта опасались негативной реакции общества и возможного радиоактивного заражения поверхности Луны, что могло впоследствии сказаться на безопасности её изучения, а также подсчитали все грядущие расходы. О проекте А119 стало известно только в 2000 году.

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