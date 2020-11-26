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Российская газета

Минобороны РФ передали три последних истребителя Су-35С

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Источник изображения: rg.ru

Министерство обороны РФ получило три последних многоцелевых истребителя Су-35С. Эта поставка завершила пятилетний госконтракт на 50 таких самолетов.

"Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Самолеты перебазировались из Комсомольского-на-Амуре (именно там их собирают) на аэродромы постоянного базирования ВКС РФ.

Два истребителя отдадут в распоряжение центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке. Третий останется в Комсомольске, в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

Справка "РГ"

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с управляемым вектором тяги. "Поколение 4++" является условным, но показывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.


Юлия Гарднер

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Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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