Тайвань начинает программу строительства национальных подводных лодок

ЦАМТО, 25 ноября. На предприятии судостроительной компании CSBC в Гаосюне в присутствии президента Тайваня Цай Ин-вэнь 24 ноября состоялась торжественная церемония, посвященная началу постройки подводных лодок национальной разработки.

Поставка ДЭПЛ является одним из направлений реализации стратегии обороны острова на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем.

По заявлению президента Цай Ин-вэнь, подводные лодки являются важным компонентом, позволяющим Тайваню вести асимметричную войну, сдерживать и блокировать корабли противника.

Как заявлено, Тайвань принял решение о реализации дорогостоящей и трудоемкой задачи строительства собственных подводных лодок после того, как Пекин помешал ему закупить подобные корабли за границей, используя экономические и дипломатические угрозы. Несмотря на это, сообщается, что при проектировании тайваньских подводных лодок использовался иностранный опыт.

В рамках проекта, стоимость которого оценивается в 16 млрд. тайв. долл., планируется построить восемь подводных лодок. Первая из них будет построена к 2024 году. Проект уже подвергся критике из-за своей стоимости. Так, стоимость фазы проектирования составила 3 млрд. тайв. долл. (100 млн. долл. США). Как заявил руководитель CSBC Чэн Вэнь-лон, "в течение четырехлетней стадии проектирования были преодолены всевозможные трудности, которые не могут быть раскрыты широкой общественности".

Как сообщал ЦАМТО, в 2017 году руководство Тайваня, после получения от ведущих мировых производителей отказов в продаже НАПЛ и безрезультатных переговоров с США, приняло решение построить новые подлодки самостоятельно. НАПЛ будут построены в рамках "Программы национальной подводной лодки", также известной как программа "Хай Чань".

21 марта 2017 года командование ВМС Тайваня подписало с Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) и судостроительной компанией CSBC меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки проекта и постройки национальных подводных лодок. Проект поддерживается центром разработки подводных лодок, который CSBC открыла в 2016 году.

По предварительной информации, длина новой подводной лодки составит около 70 м, ширина – 8 м, водоизмещение – 2500-3000 т.

В настоящее время в боевом составе ВМС Тайваня насчитывает всего около 86 кораблей и судов, около половины из которых – ракетные катера. В состав подводного флота Тайваня входят четыре дизель-электрических подлодки. Две из них (типа "Гуппи II") построены в 1944-1950-х годах в США, переданы в 1970-е годы и пригодны только для обучения личного состава. Две более современные ДЭПЛ класса "Хай Лун" (класс "Зваардис" (Zwaardvis), приобретенные в Нидерландах в 1987-1988 годах, также не могут обеспечить эффективную защиту морских границ острова. В настоящее время Министерство национальной обороны Тайваня, NCSIST и голландская компания RH Marine реализуют проект их модернизации для продления срока службы до 2030 года.