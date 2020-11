"Сомнительная затея": что испытывают американские военные моряки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Прикрыть Восточное побережье США от межконтинентальных баллистических ракет, обойдясь при этом "малой кровью", — Пентагон отчитался об успешных испытаниях противоракеты Standard Missile-3 Block IIA. По словам представителей ведомства, она может базироваться на всех эсминцах с системой "Иджис" и способна сбивать любые МБР. О том, справится ли перехватчик с российскими "Ярсами" и "Авангардами", — в материале РИА Новости.

Новинку испытали в акватории Тихого океана к северо-востоку от Гавайских островов. Стрельбу по цели, имитирующей боевую часть межконтинентальной баллистической ракеты, выполнил эсминец USS John Finn класса "Арли Бёрк".

Как заявили в Агентстве противоракетной обороны США, Военно-морские силы впервые уничтожили МБР. Напомним, SM-3 Block IIA приняли на вооружение в середине 2010-х. Пробные пуски проводили пять раз, часть признали неудачными. Вообще-то, перехватчик разрабатывали для уничтожения ракет средней дальности, но теперь его решили нацелить и на МБР.

SM-3 Block IIA относится к классу зенитных ракет семейства RIM-161 Standard Missile 3. На сегодня это самая современная модификация — летит дальше, выше и быстрее, чем предыдущие версии. В боеголовке нет заряда взрывчатки, цель уничтожается кинетическим воздействием, то есть снаряд попросту врезается в нее. Такие ракеты можно, к примеру, разместить на наземной базе американской системы ПРО в Румынии, куда американцы перебросили универсальные пусковые установки Mk 41.

Глава Агентства противоракетной обороны США вице-адмирал Джон Хилл назвал последние испытания "невероятным достижением и новым этапом развития всей системы "Иджис". При этом он отметил, что корабли с SM-3 Block IIA смогут действовать в связке с наземными системами ПРО, базирующимися на Аляске.

В Пентагоне уверяют, что новые противоракеты предназначены для перехвата северокорейских МБР, которые потенциально способны достать до Восточного побережья США. К слову, SM-3 испытали почти сразу после недавней демонстрации самой крупной межконтинентальной ракеты из арсенала Пхеньяна.

Впрочем, несмотря на излучаемый американскими военными оптимизм, перспективная ракета может оказаться абсолютно неэффективной против новых боеголовок из ядерного арсенала КНДР, не говоря уже о стратегическом гиперзвуковом оружии России и Китая. Как, собственно, и вся американская система "Иджис".

"С корейскими ракетами у американцев незадача, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Они способны стартовать откуда угодно — никто до сих пор не знает, где размещены пусковые установки. И когда радары обнаружат старт МБР, есть риск, что система ПРО попросту не сработает. В том числе поэтому японцы отказались от береговой системы "Иджис". Все мы помним, как северокорейская баллистическая ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Американская защита не помогла".

По словам эксперта, в последние годы система ПРО США вписалась в концепцию глобального мгновенного удара. Ей отвели функцию перехвата баллистических ракет, стартующих с уцелевших пусковых установок шахтного, мобильного или морского базирования после первого обезоруживающего налета.

Однако все противоракетные комплексы, которыми сегодня бравируют американцы, будь то морская "Иджис" или наземная THAAD, работают лишь по баллистическим целям. А современные российские МБР и гиперзвуковые ракеты, созданные после 2002-го, когда США вышли из Договора по ПРО, оснащают маневрирующими боеголовками. Перехватить их практически невозможно — по оценкам специалистов, предсказать траекторию полета такого боевого блока не в состоянии ни одна даже самая продвинутая система ПРО.

"Как только объект начинает маневрировать, он становится чрезвычайно сложной целью, — поясняет Леонков. — Противоракетные системы должны точно рассчитать точку, где "кинетическая" болванка встретится с ракетой. А если боеголовка меняет траекторию, это очень непросто. Также значительно увеличивается расход ракет. По расчетам, например, для перехвата одной российской гиперзвуковой ракеты потребуется порядка двадцати единиц SM-3".

Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса "Иджис Эшор" на Гавайях

Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Official U.S. Navy Page / SM 3 Block IIA is launched from the Aegis Ashore