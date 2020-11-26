Forbes написал о «ракетном сюрпризе» США для России в Крыму

Армия США на прошлой неделе в ходе учений выпустила несколько ракет около российского форпоста на Черном море. Это было посланием для россиян, говорится в материале Forbes.

В статье сказано, что 19 ноября американские военные с авиабазы Рамштайн в Германии перебросили в Румынию две ракетные системы дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем поспешно вернули боевые машины на базу в ФРГ. Все это произошло в течение нескольких часов, уточняется в тексте.

«Это явно было посланием для Москвы. Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И она хочет, чтобы россияне это знали», — пишет издание.

По мнению автора статьи, высокая скорость этих воздушных развертываний затрудняет контрбатарейное сопротивление, поскольку трудно попасть в ракетную установку, которая находится неподалеку от войск противника всего несколько часов.

Как отмечает Forbes, 12-тонный HIMARS несет шесть ракет диаметром примерно 27 см, способных преодолевать расстояние до 40 миль (64 км), или одну армейскую тактическую ракетную систему с дальностью полета в 100 миль (161 км).

9 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» РФ и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.

В тот же день глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что наращивание военного присутствия США в Европе влечет за собой деградацию в сфере безопасности на континенте.