Свыше 200 компаний инвестировали в парк дистанционного зондирования в городе Санья

Председатель правления Xian Huanyu Satellite Control and Data Application Co Бай Ивэй считает, что "в будущем Хайнань станет одним из ключевых мест в космической индустрии"

САНЬЯ /Китай/, 25 ноября. /ТАСС/. Более 200 компаний приступили к работе на территории промышленного парка данных дистанционного зондирования в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, недавно на острове Хайнань состоялся тематический форум по вопросам космоса, а также разработке спутников. В рамках мероприятия ряд компаний подписали соглашение с промышленным парком данных дистанционного зондирования в городе Санья.

"Мы решили инвестировать в промышленный парк дистанционного зондирования города Санья по нескольким причинам", - приводит газета слова председателя правления Xian Huanyu Satellite Control and Data Application Co Бай Ивэя. "Во-первых, это хорошая экология региона и выгодное географическое расположение острова. А во-вторых, это преимущества, которые в будущем предоставит порт свободной торговли Хайнаня", - пояснил он.

Бай Ивэй также отметил, что "в будущем Хайнань станет одним из ключевых мест в космической индустрии". Кроме того, указал управленец, "с момента публикации программы строительства на острове порта свободной торговли местные власти прилагают еще больше усилий по улучшению и развитию на острове деловой среды мирового уровня". "Именно по этим причинам мы приняли решение начать работу в промышленном парке Санья", - резюмировал Бай Ивэй.

Промышленный парк данных дистанционного зондирования в городе Санья был основан в августе 2016 года Институтом дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли, Китайской академией наук, а также правительством провинции Хайнань и города Санья. Среди ключевых направлений его деятельности исследования и разработка спутников с применением технологий дистанционного зондирования в таких областях, как мониторинг морской поверхности, рыболовство, стихийные бедствия, а также морской туризм. Промышленный парк включает в себя как научные объекты, так и туристическую и развлекательную зоны. На момент открытия комплекса в нем располагались порядка 30 компаний.

1 июня ЦК КПК и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит руководство страны при развитии региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону. Власти Китая планируют завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.