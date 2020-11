SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Первую ступень Falcon 9 ранее использовали при шести запусках

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink. Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя ранее использовалась при шести запусках. Как отмечает портал Space.com, до сих пор этот элемент Falcon 9 никогда не применяли семь раз. По информации портала, SpaceX проводит запуск ракеты этого типа уже в сотый раз.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Ddg9EPn5gP - SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020





Вскоре после старта был осуществлен очередной спуск первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. "Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - отмечается на странице компании в Twitter.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.