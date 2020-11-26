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РИА Новости

Минобороны получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минобороны России получило все 50 истребителей Су-35С по контракту, заключенному в 2015 году, сообщили в среду в военном ведомстве.

"Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++". Самолеты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС поставлены 50 самолетов Су-35С.

Два самолета поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

Первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких самолетов. В мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил журналистам, что второй контракт будет выполнен до конца 2020 года.

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Россия
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Су-35
Су-35С
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