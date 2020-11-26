Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил морскую цель ракетой комплекса «Уран»

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели в заливе Петра Великого в Приморье. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Пуск был произведен в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний. Вечером 24 ноября корвет провел в Японском море комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из артиллерийской установки А-190.

«Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля. Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения», — передает ТАСС.

26 октября сообщалось о завершении в Арктике цикла испытаний патрульного корабля (ПК) «Василий Быков», который провел в походах несколько месяцев. За это время были протестированы разные системы вооружения и жизнеобеспечения корвета. Ранее считалось, что ПК проекта 22160 мало подходят для Арктики, однако корвет справился со всеми поставленными задачами.