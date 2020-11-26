Корабль «Прогресс» поставит рекорд длительности пребывания в космосе

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» поставит рекорд по длительности пребывания в космосе. Об этом 25 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу работы Международной космической станции (МКС).

Корабль, запущенный на МКС 25 апреля нынешнего года, будет сведен с орбиты в апреле-мае 2021 года. Таким образом «Прогресс МС-14» пробудет в составе станции 370 суток, что на 47 дней превышает предыдущий рекорд, установленный кораблем «Прогресс М-17» в 1993-1994 годах.

Корабль «Прогресс МС-14» доставил на МКС 2,5 т грузов, в том числе 1,35 т в грузовом отсеке: контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также кораблю привез 650 кг топлива для дозаправки станции, 46 кг кислорода и 420 л питьевой воды.

Кроме того, на борту «Прогресса МС-14» находилась символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный «Бессмертный полк».