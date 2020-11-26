Войти
Известия.ru

Корабль «Прогресс» поставит рекорд длительности пребывания в космосе

684
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» поставит рекорд по длительности пребывания в космосе. Об этом 25 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу работы Международной космической станции (МКС).

Корабль, запущенный на МКС 25 апреля нынешнего года, будет сведен с орбиты в апреле-мае 2021 года. Таким образом «Прогресс МС-14» пробудет в составе станции 370 суток, что на 47 дней превышает предыдущий рекорд, установленный кораблем «Прогресс М-17» в 1993-1994 годах.

Корабль «Прогресс МС-14» доставил на МКС 2,5 т грузов, в том числе 1,35 т в грузовом отсеке: контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также кораблю привез 650 кг топлива для дозаправки станции, 46 кг кислорода и 420 л питьевой воды.

Кроме того, на борту «Прогресса МС-14» находилась символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный «Бессмертный полк».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
23.09.2019
Не доверят секреты: космонавта подвела жена-американка
01.08.2019
"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордно малое время
16.01.2019
Превзойти "Аполлоны": как Россия готовится к колонизации Луны
16.02.2018
Грузовой корабль "Прогресс МС-08" пристыкуется к МКС
08.12.2011
О заседании коллегии Роскосмоса
15.01.2008
США пропустило Россию вперед в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»