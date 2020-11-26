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Интерфакс-АВН

ВМС США опровергают заявления России об "изгнании" эсминца "Джон Маккейн" из территориальных вод РФ

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Американский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец "Джон Маккейн".
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / MC2 Devon Dow

Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - ВМС США опровергли заявление России о том, что угроза заставила американский корабль "Джон Маккейн" покинуть территориальные воды РФ.

"Заявление Российской Федерации об этой миссии является ложным. Американский корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с территории какой-либо страны", - говорится в заявлении лейтенанта Джозефа Кейли, представителя Седьмого флота ВМС США.

Он добавил, что данная операция отражает приверженность США "защите свободы судоходства". По его словам, американский корабль "отстаивал навигационные права и свободы в районе залива Петра Великого в Японском море" и "оспаривал чрезмерные морские претензии России".

"Соединенные Штаты никогда не склонятся перед запугиванием и не будут принуждены принять незаконные морские претензии, подобные тем, которые выдвигает Российская Федерация", - добавил Кейли.

Российское военное ведомство во вторник вечером опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вытесняет эсминец США "Джон Маккейн" из территориальных вод РФ в заливе Петра Великого.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что на Дальнем Востоке американский эсминец на два километра зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого, покинул их после предупреждения о возможном таране со стороны российского корабля.

"Сегодня в 6:17 МСК эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод", - сообщили военные.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - заявили в Минобороны РФ.

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