В США опровергли «изгнание» российским кораблем эсминца «Джон Маккейн»

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн», который вошел в территориальные воды России, не был «изгнан» с территории какой-либо страны. Об этом сообщается во вторник, 24 ноября, на сайте седьмого флота ВМС США.

«Заявление РФ не соответствует действительности. Корабль «Джон Маккейн» не был «изгнан» с какой-либо национальной территории», — сказано в сообщении.

Также в сообщении подчеркивается, что эсминец проводил в заливе операцию по обеспечению свободы судоходства, а также что США не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом.

Ранее во вторник сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Уточнялось, что эсминец зашел за линию границы на 2 км.

Российские военные предупредили американцев, что готовы к таранному маневру для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После этого эсминец ВМС США ушел в нейтральные воды.