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Интерфакс-АВН

Матвиенко: политическая воля продлить СНВ-3 с российской стороны есть

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Совет Федерации РФ

Теперь волю к продлению договора должна проявить американская сторона - Матвиенко

Матвиенко: важно, чтобы действующая сейчас команда президента США не пыталась блокировать работу преемников

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Политическая воля для продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) со стороны России есть, теперь волю должна проявить американская сторона, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С российской стороны такая воля (для продления СНВ-3 - ИФ) есть. Есть и четко сформулированная позиция - Россия выступает за сохранение СНВ-3. Напомню, что Владимир Путин предложил продлить без всяких предварительных условий этот договор на год. Теперь волю должна проявить американская сторона, а на это много времени, на мой взгляд, не потребуется", - сказала Матвиенко в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Она отметила, что "уже понятны основные ключевые фигуры (они заявлены в новой структуре власти), которые будут отвечать за данное направление" в правительстве США.

"Их политические взгляды нам известны, иллюзий по этому поводу мы не испытываем. Определенным опытом они, безусловно, обладают, с вопросом знакомы, и долго вникать в суть проблемы им не придется", - пояснила спикер Совета Федерации.

При этом она выразила уверенность, что "сколько бы дней или часов ни оставалось в итоге на оформление решения по СНВ-3, на продление договора, специалисты со своей работой вполне могут справиться", но это произойдет "в случае четко проявленной политической воли с американской стороны".

"Очень важно, чтобы действующая сейчас, в период определенного безвременья, команда (президента США Дональда Трампа - ИФ) не пыталась искусственно создавать дополнительные сложности для своих преемников, блокируя работу. Основания для беспокойства есть. Подобные случаи, к сожалению, в новейшей истории Белого дома уже были, мы о них знаем", - уточнила председатель Совета Федерации.

"Мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает", - подчеркнула Матвиенко в беседе с изданием.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
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