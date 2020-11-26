Армия Азербайджана вошла в оставленный войсками Армении Кельбаджарский район

Министерство обороны Азербайджана объявило, что армия страны вошла в оставленный Арменией Кельбаджарский район. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 25 ноября, в Twitter.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, 25 ноября части азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район», — сказано в сообщении.

В минобороны уточнили, что для обеспечения движения армии страны в данном направлении уже завершены все инженерные работы, а дороги освобождаются от мин.

Кельбаджарский район должен был перейти под под контроль Баку еще 15 ноября, однако по запросу Еревана вывод армянских войск был отсрочен до 25 ноября.

20 ноября под автономию Азербайджана перешел Агдамский район. Кроме того, согласно договоренностям, 1 декабря подконтрольным Баку станет Лачинский район.

9 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.