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Известия.ru

Пентагон встретился с командой Байдена для передачи власти

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia

Глава целевой группы по передаче власти Министерства обороны США Томас Мьюр заявил, что встретился с командой демократа Джо Байдена, чтобы обсудить вопрос передачи власти, сообщил CNN во вторник, 24 ноября.

По словам Мьюра, накануне с ним связался глава переходной команды Байдена, у них состоялась переписка по электронной почте, а во вторник утром они встретились лично.

«Мы [действуем] в соответствии с требованиями, своей ответственностью согласно закону о передаче президентской власти. Ждем с нетерпением продолжения сотрудничества по вопросу транзита», — подчеркнул Мьюр.

Ранее в этот же день стало известно, что Пентагон приступает к реализации мероприятий по передаче власти новой администрации.

Также во вторник штаты Пенсильвания и Невада официально объявили о победе Байдена на своих территориях по итогам подведения итогов выборов президента.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Согласно последним данным, Байден опережает действующего президента республиканца Дональда Трампа по количеству голосов американцев и по числу голосов выборщиков.

Команда демократа уже объявила о его победе на выборах. Трамп 24 ноября разрешил своей администрации начать процесс передачи власти в стране кандидату от Демократической партии, однако отметил, что пока не признает поражения, а также пообещал новые иски.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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