Пентагон подтвердил соблюдение соглашений о перемирии в Карабахе

Соглашения о полном прекращении военных действий на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики в настоящий момент соблюдаются. Об этом 24 ноября на брифинге для журналистов заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Я могу сказать, что сейчас есть мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое, судя по всему, соблюдается на данном этапе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсудил шаги по выполнению соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

Также 24 ноября российский лидер заявил о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Россия прилагает для этого немало усилий.

9 ноября Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов и возвращение беженцев в Карабах.