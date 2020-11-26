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Российская газета

Российские саперы в Нагорном Карабахе помогают обезвреживать боеприпасы

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Такие опасные находки, как выстрел для ручного гранатомета, наши саперы обнаруживают каждый день.
Такие опасные находки, как выстрел для ручного гранатомета, наши саперы обнаруживают каждый день.
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Счет мирных жителей, ежедневно возвращающихся в Нагорный Карабах под присмотром российских миротворцев, идет уже на тысячи. 24 ноября очередную колонну беженцев - 32 автобуса с 1300 пассажирами - наши военные безопасно сопроводили из Еревана на главную площадь Степанакерта.

Мало только доставить людей домой. Надо чтобы эти самые дома, да и вся жилая инфраструктура, были пригодны для обитания и не представляли опасности для населения. Этим тоже занимаются миротворцы, в том числе специалисты Международного противоминного центра Минобороны России. Они только-только прилетели в Карабах и уже загружены работой на все сто.

Саперы проводят инженерную разведку местности, жилых, промышленных и социальных объектов, очищают их от взрывоопасных предметов, проверяют прилегающие к дорогам обочины.

24 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что специалисты Центра гуманитарного разминирования, который входит в штат нашего миротворческого контингента, проверили в Степанакерте на наличие боеприпасов гектар земли в районе улицы Баграмяна. "Обнаружено пять взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - сообщил генерал. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе наши военные обезвредили уже 57 таких опасных находок.

А патрули "голубых касок" обеспечивают безопасную доставку в удаленные районы Карабаха продуктов питания и питьевой воды.

И еще о саперах. Помимо разминирования, они занимаются подготовкой площадок под строительство стационарных постов. 23 наблюдательных пункта, на которых по всему Карабаху сейчас несут службу наши "голубые каски", при всем желании капитальными не назовешь. Бронетранспортер да армейская палатка на обочине дороги - вот и весь пост. А ведь впереди долгая зима, которая в горах Южного Кавказа мягкой не бывает. Поэтому миротворцами предстоит отстраиваться, и начало этой работе как раз положили саперы.


Юрий Гаврилов

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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