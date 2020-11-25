Учения черноморцев привлекают ВМС США

В акваторию Чёрного моря вошел американский эсминец типа «Арли Бёрк» Donald Cook.

Как передала пресс-служба Шестого флота США, его миссия продлится до 10 декабря.

Информацию уже подтвердил российский Национальный центр управления обороной. Стало уже традицией, что заход в черноморские воды очередного американского корабля совпадает с началом учений российских военных в Крыму.

Согласно данным оборонного центра, военнослужащие Черноморского флота России перебросили береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» в район проведения учебных стрельб.

В американской флотской пресс-службе дежурно рапортуют о том, что действия эсминца в Черном море «демонстрируют коллективную решимость» членов НАТО обеспечить безопасность региона.