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Учения черноморцев привлекают ВМС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

В акваторию Чёрного моря вошел американский эсминец типа «Арли Бёрк» Donald Cook.

Как передала пресс-служба Шестого флота США, его миссия продлится до 10 декабря.

Информацию уже подтвердил российский Национальный центр управления обороной. Стало уже традицией, что заход в черноморские воды очередного американского корабля совпадает с началом учений российских военных в Крыму.

Согласно данным оборонного центра, военнослужащие Черноморского флота России перебросили береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» в район проведения учебных стрельб.

В американской флотской пресс-службе дежурно рапортуют о том, что действия эсминца в Черном море «демонстрируют коллективную решимость» членов НАТО обеспечить безопасность региона.

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Бал РК
Бастион
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