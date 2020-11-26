На первом блоке БелАЭС начинаются динамические испытания

МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Динамические испытания начинаются на первом блоке Белорусской АЭС, во время которых предполагается повышение и понижение мощности вплоть до технической остановки, сообщил главный инженер станции Анатолий Бондарь.

"Мы практически готовы к динамическим испытаниям. А динамические испытания проходят со сбросом тепловой нагрузки и, соответственно, электрической нагрузки вплоть до отключения из сети, от энергосистемы", - сказал Бондарь в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, динамические испытания бывают связанные с отключением основного оборудования турбинно-реакторного отделения. Бондарь добавил, что проведение динамических испытаний может также проходить с частичной разгрузкой реактора и турбины, то есть без отключения генератора от сети и без срабатывания аварийной защиты.

В свою очередь вице-президент компании "АСЭ" - руководитель проекта по сооружению БелАЭС Виталий Полянин отметил, что необходимо испытать все системы и оборудование станции на разных уровнях мощности работы блока.

Касаясь работ на втором блоке АЭС, Полянин отметил, что они идут динамично. "В реакторном отделении сейчас активно идут операции, связанные с промывками систем, с гидравлическими испытаниями для того, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура", - сказал он.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.