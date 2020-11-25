Институт электронных приборов внедряет новую систему научных разработок

Научно-исследовательский институт электронных приборов, входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» – управляющей организации НПК «Техмаш», начал внедрение отечественной теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), позволяющей увеличить скорость и качество конструкторских разработок. Она уже опробована при создании СВЧ-модулей и УФ-рециркуляторов и позволила разработать дезинфектор всего за неделю, притом что раньше на это потребовался бы год.

Особенностью СВЧ-модулей, создаваемых в НИИЭП с помощью ТРИЗ, является возможность их применения в образцах радиоэлектронной техники как гражданского, так и военного назначения, а УФ-рециркуляторы по характеристикам не уступают аналогам ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – это отечественная технология, способная повысить эффективность мышления в десятки раз. Как способ решения различных задач, ТРИЗ позволяет находить и применять на практике наиболее эффективные методы работы. Идея ТРИЗ заключается в том, что разные технические задачи иногда решаются одними и теми же методами. Основу ТРИЗ составляют 40 общих изобретательских приемов, 76 стандартных шаблонов решений, позволяющих творчески развить новые методы работы с оптимальными инженерными решениями.

«Отмечу важную особенность ТРИЗ. С внедрением новой системы мы сможем выйти за пределы обыденного сознания и разрушить стереотипы. Инерция мышления – это один из главных врагов научного поиска. Как бы мы ни хотели, человеку не удается «выключить» устаревшие представления, которые живут в его поведенческих алгоритмах. Но именно они создают стену, которая отделяет нас от новых идей, способных вывести научный поиск на горизонт следующего технологического уклада. Для того чтобы решить поставленные задачи, необходимо выйти за границы проблемы, и ТРИЗ помогает это сделать. Для достижения максимального эффекта мы проводим обучение своих сотрудников системе ТРИЗ в ведущих вузах страны. Внедрение новой системы решения научных и технологических задач ожидаемо ускорило развитие всех подразделений института, недаром мировые лидеры в области передовых научных разработок называют ТРИЗ катализатором мозга», – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.