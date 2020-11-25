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Техкульт

Curiosity обнаружил на Марсе следы древнего супернаводнения

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Гора Шарпа на Марсе

Современный Марс представляет собой сочетание гор и пустынь, которые испещрены следами древних климатических катаклизмов. Удивительно, но в этом холодном и сухом мире некогда вода кипела и бурлила так, как на Земле случалось всего несколько раз в ее истории. Исследователи из Государственного университета Джексона и Гавайского университета на основе данных с Curiosity рассчитали масштабы древних мега-наводнений на Марсе.

Марсоход Curiosity вот уже восемь лет работает в месте, известном как кратер Гейла. Он неторопливо взбирается на гору Шарп – возвышенность в центре кратера. По мере того, как аппарат набирал высоту, ученые определили, что ударный кратер когда-то был чашей древнего озера. Оно было очень активным, постоянно наполнялось и опустошалось, на что указывают так называемые «гравийные гряды». На Земле такие образования в породе создают очень быстрые и сильные потоки воды. Высота найденных гряд достигает 10 м, а измерив промежутки между ними, ученые рассчитали, что для их образования нужен поток глубиной 24 м и больше. Скорость такого паводка составляет не менее 10 м/с – это колоссальная разрушительная сила. Кратер Гейла пережил много ударов стихии, но то мега-наводнение было сильнейшим в его истории. Специалисты выдвинули гипотезу, что около 4 млрд лет назад в область полюса Марса ударил астероид, который выкинул в атмосферу огромное количества водяного пара, метана и других газов. Климат резко изменился, запустился мощный парниковый эффект, на планете начались сильнейшие ливни, которые и породили паводки необычайного масштаба. Вода устремилась в низменности, которые превратились в озера и даже моря, при этом общая температура повысилась – чем не условия для зарождения жизни? Ответ на этот вопрос попытается найти следующий марсоход Perseverance.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
Curiosity
Проекты
Марс
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