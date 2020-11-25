Войти
RusNanoNet.ru

Внедрение углеродных нанокомпозитов

603
0
+1

Группа исследователей из Центра Сколтеха по проектированию, производственным технологиям и материалам (CDMM) опубликовала результаты исследования, посвященного изучению многофункциональных материалов, получаемых путем добавления углеродных наночастиц к полимерным матрицам. Исследованный учеными новый недорогой метод предназначен для самодиагностики материалов.

Исследование, первым автором которого является аспирант Сколтеха Хассаан Ахмад Батт из исследовательской группы под руководством профессора Сергея Абаимова, опубликовано в журнале Composite Structures. Оно является составной частью проекта, включающего несколько этапов и нацеленного на получение материалов с самодиагностикой, которые можно внедрять и изготавливать, используя существующие технологические процессы.

Во всем мире требования к свойствам полимерных композитов растут с каждым годом. Особое внимание в последнее время уделяется углеродным наночастицам, которые можно вводить в системы композиционных материалов. Проведенные в этом направлении исследования показали, что добавление относительно небольших количеств таких частиц может способствовать улучшению механических свойств конечного материала при одновременном достижении электропроводности и пьезорезистивности. Однако организация полномасштабного производства материалов с использованием углеродных наночастиц является непростой задачей, требующей коренной модернизации технологических процессов и оборудования.

"Именно по этой причине мы решили использовать концентраты, а также доступные и недорогие производственные технологии, - отмечает Хассаан. - Хранение, транспортировка и внедрение концентратов в технологические процессы серийного производства не требуют проведения дорогостоящей модернизации существующих мощностей, а обычный смеситель имеется практически на любом предприятии, где производят термореактивные полимеры".

В ходе исследования ученые проследили, как меняется электропроводность полимерных матриц при добавлении углеродных наночастиц, а также проанализировали влияние механических нагрузок на электропроводность, возможность контроля за электропроводностью и ее связь с деформацией материала. Эта задача решается при помощи универсальных измерительных приборов и не требует использования сложных методов контроля.

Такие материалы, способные сами выполнять измерения, могут в перспективе прийти на смену датчикам в авиационных конструкциях и других системах, для которых критическим параметром является вес. Кроме того, используя одни и те же материалы и технологические процессы, можно производить электропроводящие материалы для самых разных приложений - от электросхем и электромагнитных экранов до специальных датчиков температуры и влажности. Концепция производства материала не ограничена одной технологией и допускает использование разных технологий, например, таких как пултрузия и вакуумная инфузия.

"Современные материалы находят применение в самых разных областях - от авиации и космоса до специализированных датчиков, - добавляет Хассаан Ахмад Батт. - Уникальность этих материалов заключается в том, что их можно масштабировать как до целых конструкций, так и, наоборот, до отдельных миниатюрных датчиков".

Информация и фото: Сколтех


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"