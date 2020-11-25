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Naked Science

Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости

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Сброс B61-12
Сброс B61-12.
Источник изображения: Sandia National Laboratories

Истребитель пятого поколения F-35A совершил испытательный сброс ядерной бомбы B61-12 на сверхзвуковой скорости. Боевой части изделие не имело.

Соединенные Штаты планомерно наращивают боевой потенциал своего новейшего истребителя пятого поколения F-35A. Как стало известно, Сандийские национальные лаборатории совместно с Лос-Аламосской национальной лабораторией и ВВС США завершили серию летных испытаний в рамках интеграции новой ядерной бомбы B61-12 в состав арсенала истребителя.

Самолет, в частности, произвел сброс боеприпаса на сверхзвуковой скорости. Как отмечают в своем пресс-релизе Сандийские национальные лаборатории, испытания провели на территории полигона Тонопа 25 августа этого года.

Сброс B61-12 / ©Sandia National Laboratories

F-35A сбросил испытательную версию B61-12 с высоты 10 500 футов (более 3000 метров). Бомбе потребовалось около 42 секунд, чтобы произвести условное поражение обозначенной цели. Боевой части B61 не имела.

Известно, что Соединенные Штаты проводили и другие сбросы B61-12 с борта F-35, в частности в 2019-м. Позднее были представлены фото этих испытаний.

F-35A сбрасывает B61-12

Источник изображения: theaviationist

Напомним, недавно в программе разработки бомбы B61-12 произошло важное событие: Соединенные Штаты завершили тесты на совместимость боеприпаса и истребителя F-15E. В рамках финальных испытаний крылатая машина сбросила макет нового варианта бомбы: тесты показали, что самолет может применять эти изделия в реальном бою.

Главная особенность боеприпаса B61-12 — новое хвостовое оперение, делающее бомбу управляемой. Благодаря этому стал возможен отказ от использования парашюта. Конструктивные особенности B61-12 облегчают работу пилотам: теперь для успешного поражения цели нет необходимости точного пролета над целью.

Ранее серийный выпуск B61-12 хотели начать в этом году, однако на пути планов возникли конструктивные дефекты изделия.

B61-12

Источник изображения: USAF

Де-факто F-35 стал первым истребителем-«невидимкой», способным применять B61-12. Помимо него и F-15, бомбу смогут использовать другие самолеты: в частности, создаваемый сейчас перспективный стратегический бомбардировщик B-21.

Последний, согласно ранее поступившей информации, должен подняться в небо в 2022 году. Ранее в качестве даты первого полета называли 2021-й, однако эти сроки, по всей вероятности, соблюсти не вышло.

Отметим также, что разработку перспективных малозаметных бомбардировщиков сейчас активно ведут в России и Китае. Их машины могут совершить первый полет примерно в середине 2020-х.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B61 ЯБ
F-15
F-35
F-35A
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО
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3 комментария
№1
25.11.2020 15:29
Все никак понять не могу, зачем они эту бомбу закручивают?
+/- 30 метров для ядерной бомбы ну никакой проблемы не представляют.
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№2
25.11.2020 18:33
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
+/- 30 метров для ядерной бомбы ну никакой проблемы не представляют.
Точно? А если цель это?
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№3
25.11.2020 19:44
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
Все никак понять не могу, зачем они эту бомбу закручивают?
Чтобы хоть как-то продлить ресурсы зарядов B61 и не остаться совсем без ТЯО. Они и так из двух-трёх нерабочих зарядов будут собирать один рабочий. В итоге получат порядка 400 УАБ B61 mod.12, из которых на тактические носители смогут выделить не более 150–250 единиц. Помимо этого, для решения задач ТЯО планируют переоснастить несколько БРПЛ Trident II боевыми блоками Mk.4 с зарядами W76 mod.2, мощность которых уменьшат со 100 до 5–7 килотонн. Собственно, это и будет всё их ТЯО, пока выпуск субстратегических крылатых ракет JASSM-XR не наладят. И то, их в основном на бомбардировщики вешать будут. Без B61 mod.12 они вообще фактически без ТЯО останутся.

Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
+/- 30 метров для ядерной бомбы ну никакой проблемы не представляют.
Тут нужно смотреть не только на точность, но и на максимальную дальность сброса с малых и сверхмалых высот. Смогут ли истребители хотя бы в зону поражения ЗРК ближнего радиуса действия не входить, или нет.
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