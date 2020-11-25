Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости

Истребитель пятого поколения F-35A совершил испытательный сброс ядерной бомбы B61-12 на сверхзвуковой скорости. Боевой части изделие не имело.

Соединенные Штаты планомерно наращивают боевой потенциал своего новейшего истребителя пятого поколения F-35A. Как стало известно, Сандийские национальные лаборатории совместно с Лос-Аламосской национальной лабораторией и ВВС США завершили серию летных испытаний в рамках интеграции новой ядерной бомбы B61-12 в состав арсенала истребителя.

Самолет, в частности, произвел сброс боеприпаса на сверхзвуковой скорости. Как отмечают в своем пресс-релизе Сандийские национальные лаборатории, испытания провели на территории полигона Тонопа 25 августа этого года.

Сброс B61-12 / ©Sandia National Laboratories

F-35A сбросил испытательную версию B61-12 с высоты 10 500 футов (более 3000 метров). Бомбе потребовалось около 42 секунд, чтобы произвести условное поражение обозначенной цели. Боевой части B61 не имела.

Известно, что Соединенные Штаты проводили и другие сбросы B61-12 с борта F-35, в частности в 2019-м. Позднее были представлены фото этих испытаний.

F-35A сбрасывает B61-12 Источник изображения: theaviationist

Напомним, недавно в программе разработки бомбы B61-12 произошло важное событие: Соединенные Штаты завершили тесты на совместимость боеприпаса и истребителя F-15E. В рамках финальных испытаний крылатая машина сбросила макет нового варианта бомбы: тесты показали, что самолет может применять эти изделия в реальном бою.

Главная особенность боеприпаса B61-12 — новое хвостовое оперение, делающее бомбу управляемой. Благодаря этому стал возможен отказ от использования парашюта. Конструктивные особенности B61-12 облегчают работу пилотам: теперь для успешного поражения цели нет необходимости точного пролета над целью.

Ранее серийный выпуск B61-12 хотели начать в этом году, однако на пути планов возникли конструктивные дефекты изделия.

B61-12 Источник изображения: USAF

Де-факто F-35 стал первым истребителем-«невидимкой», способным применять B61-12. Помимо него и F-15, бомбу смогут использовать другие самолеты: в частности, создаваемый сейчас перспективный стратегический бомбардировщик B-21.

Последний, согласно ранее поступившей информации, должен подняться в небо в 2022 году. Ранее в качестве даты первого полета называли 2021-й, однако эти сроки, по всей вероятности, соблюсти не вышло.

Отметим также, что разработку перспективных малозаметных бомбардировщиков сейчас активно ведут в России и Китае. Их машины могут совершить первый полет примерно в середине 2020-х.