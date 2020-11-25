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Российская газета

Стартовала подготовка к военным маневрам "Запад-2021"

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Наталия Федосенко/ТАСС
Наталия Федосенко/ТАСС.

Началась подготовка к военным маневрам "Запад-2021".

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин официально заявил, что учения, которые пройдут в следующем году на пяти полигонах с участием вооруженных сил двух государств, будут одними из самых масштабных и превзойдут по размаху учения "Славянское братство", прошедшие совсем недавно.

Учения под названием "Славянское братство" задумывались давно. Предполагалось, что в них свое мастерство смогут отрабатывать армии государств, считающихся славянскими. Пример должны были показать Россия, Беларусь, Сербия и Украина. Увы, славян, наверное, в Восточной Европе живет немало, но государства, идентифицирующие себя со славянством, исчезают на наших глазах.

Первое "Славянское братство" прошло на территории России в 2015 году. Украина, естественно, участия в них не приняла. В 2016 и 2019 годах учения проходили в Сербии - в них участвовали армии Беларуси, России и Сербии. В 2020 году они прошли в Беларуси с участием только военных из России и страны-организатора. Сербия сослалась на пандемию, своих военных не прислала.

Разумно, что планируемые учения не станут носить этнической окраски. Пришло время определяться и с гипотетическими врагами, и, главное, с реальными союзниками. Как в Москве, так и в Минске к их подготовке отнеслись очень серьезно. В конце октября в формате видеоконференции прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, на которой в том числе рассматривались вопросы, связанные с "Западом-2021". Было заявлено, что учения, которым присвоен статус стратегических, обеспечат дальнейшее совершенствование действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства. В работе коллегии принял участие Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Можно предположить, что идеологически "Запад-2021" будет связан с трагедией 22 июня 1941 года. В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной вооруженные силы двух братских государств наглядно покажут: их Союз никакой враг не прорвет и не сломит.

Беларусь закупит вертолеты Ми-35, истребители Су-30СМ, БТР-82А и другую новейшую военную технику

Виктор Хренин также объявил, что в следующем году планируется закупить боевые вертолеты Ми-35, тяжелые истребители Су-30СМ новейшие систем радиоэлектронной борьбы. Также, по словам министра, на вооружение поступят БТР-82А.


Сергей Птичкин

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Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Украина
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ми-35
Су-30
Проекты
2020-й год
Военные учения
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