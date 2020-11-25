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ТАСС

У кандидатов в космонавты начались госэкзамены по итогам подготовки

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Итоги экзамена подведет межведомственная комиссия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кандидаты в космонавты набора 2018 года приступили к сдаче госэкзамена по итогам общекосмической подготовки. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"24 и 25 ноября 2020 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина у группы кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года проходит государственный экзамен", - говорится в сообщении.

Во вторник к сдаче экзамена приступили Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин и Алексей Зубрицкий, в среду продемонстрируют полученные знания Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Каждый из них ответит по билету на четыре вопроса.

Итоги экзамена подведет межведомственная комиссия. "В состав межведомственной комиссии по приему государственного экзамена вошли представители Центра подготовки космонавтов, Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева, Центра имени М. В. Хруничева и Института медико-биологических проблем РАН", - отметили в Роскосмосе.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора.

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Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
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