Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракету "Союз", в которой ранее была обнаружена грозящая аварией неисправность, в среду вывезут на стартовый стол космодрома Куру, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye-2 на стартовый комплекс принято. Вывоз состоится завтра в 12.30 МСК", - сообщил Рогозин в Твиттере во вторник.

Ранее он сообщил, что в ракете была обнаружена неисправная деталь, которая могла привести к аварии при запуске.

Как сообщали в Роскосмосе, первый пуск "Союза" с Куру после временного закрытия космодрома из-за пандемии коронавируса запланирован на ноябрь.

6 марта должен был состояться пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 Объединенных Арабских Эмиратов с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель. Однако с марта космодром Куру прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

Запланированные на февраль и март пуски российских ракет с космодрома Куру из-за коронавируса были перенесены на осень, сообщил Рогозин в апреле.