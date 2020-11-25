Войти
РИА Новости

Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем

370
0
0
Кадр видео инцидента с американским эсминцем John McCain
Кадр видео инцидента с американским эсминцем John McCain.

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края.

Ранее ведомство сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.



В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов заявили, что "Джон Маккейн" проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства".

По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Пётр Великий
Проекты
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
26.11.2020
ВМС США опровергают заявления России об "изгнании" эсминца "Джон Маккейн" из территориальных вод РФ
25.11.2020
На грани Третьей мировой: российский корабль пригрозил протаранить соперника, на море хаос (Daily Express, Великобритания)
25.11.2020
Где хотим, там и плаваем – американский ответ России
25.11.2020
«Джон Маккейн», получив выговор от «Адмирала Виноградова», предпочел ретироваться
25.11.2020
В России отреагировали на нарушение границ эсминцем США
07.12.2018
Российские военные следят за эсминцем США, якобы подходившим к базе РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"