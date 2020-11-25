Минобороны опубликовало видео нарушения эсминцем США морской границы РФ

Российское военное ведомство разместило видеозапись инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн". Американский корабль зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский эсминец сразу ушел в нейтральные воды.

На видеокадрах можно увидеть, как российский корабль полным ходом идет на сближение с эсминцем США. По данным российского военного ведомства, "Джон Маккейн" углубился в российские территориальные воды на два километра.

Командование Седьмого флота США заявило, что эсминец проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства".

Как ранее сообщала "РГ", инцидент произошел 24 ноября в 6:17 по московскому времени. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", следивший за американским эсминцем по международному каналу связи, предупредил американцев о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из наших территориальных вод.

Александр Степанов