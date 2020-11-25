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Российская газета

Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую право на оформление льгот родственникам военнослужащих, погибших при выполнении боевых заданий. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что законопроект повышает социальную защиту членов семей военнослужащих.

"Сегодня, если военнослужащий погиб в ходе боевых действий, его жена и дети не получают автоматически льготы, на которые они вправе претендовать как члены семьи участника боевых действий. Все дело в бюрократической формальности: военнослужащий может не успеть получить официальный документ о том, что он является участником боевых действий", - рассказал Владимир Груздев.

Поэтому родным приходится обращаться в суд для оформления соответствующего удостоверения.

"Подготовленный проект поправок к закону "О ветеранах" исправляет ситуацию. Близкие родственники погибшего военнослужащего теперь смогут оформлять в соответствующих инстанциях удостоверения членов семьи погибшего участника боевых действий, представив необходимые документы", - отметил Владимир Груздев.


Владислав Куликов

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Россия
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