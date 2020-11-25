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РИА Новости

В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией

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Американский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
Американский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого.
Источник изображения: © Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Операция США в заливе Петра Великого - политическая провокация, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее Командование Седьмого флота США заявило, что эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.

По мнению Паниной, речь идет о грубейшем нарушении международного права, которое носит вызывающий, демонстративный характер.

"С самого начала было понятно, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач. Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени "Джон Маккейн", главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец", - сказала Панина РИА Новости.

Политик отметила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени.

"По факту, это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношений", - констатировала Панина.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.

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