В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Операция США в заливе Петра Великого - политическая провокация, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее Командование Седьмого флота США заявило, что эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.

По мнению Паниной, речь идет о грубейшем нарушении международного права, которое носит вызывающий, демонстративный характер.

"С самого начала было понятно, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач. Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени "Джон Маккейн", главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец", - сказала Панина РИА Новости.

Политик отметила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени.

"По факту, это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношений", - констатировала Панина.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.