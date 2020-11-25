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РИА Новости

СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке

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Корвет "Стерегущий" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017"
Корвет "Стерегущий" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 24 ноября/ Радио Sputnik. Российские корветы проекта 20380 "Стерегущий" станут самыми маневренными кораблями у берегов Африки в случае, если Алжир получит такие суда в будущем году. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ, сообщают Argumenti.ru.

Например, издание Military Watch информирует, что Алжир решил приобрести у Москвы три корвета названного проекта, два корабля уже строятся в Санкт-Петербурге.

Авторы соответствующего материала в Military Watch отмечают, что корветы входят в число самых тяжеловооруженных боевых кораблей своего размерного ряда в мире и по своей огневой мощи значительно превосходят многие гораздо более крупные суда.

Хотя корабли и являются малогабаритными, каждый вымпел имеет 12 вертикальных пусковых ячеек, с помощью которых можно осуществлять стрельбу различными ракетами, в том числе, большой дальности.

Ранее радио Sputnik сообщало о том, что в США перечислили самые опасные корабли ВМФ России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
США
Проекты
20380 Корвет-1
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3 комментария
№1
25.11.2020 01:22
На некоторых ресурсах пишут,что 3 корабля будут переданы Алжиру из состава строящихся для ВМФ РФ,если это так,то это вредительство какое-то,эти корабли нужны прежде всего нашему флоту!
Цитата, q
.https://topwar.ru/177392-stanut-samymi-opasnymi-korabljami-v-afrike-pressa-ssha-o-pokupke-alzhirom-korvetov-tipa-stereguschij.html
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№2
25.11.2020 12:14


Да этой новости уже лет 10. Поисковик тут же выдаёт этот же сайт 8-). Дата - лето 2011г.

Алжир планирует купить у России два корвета "Тигр" проекта 20382. https://vpk.name/news/54488_alzhir_planiruet_kupit_u_rossii_dva_korveta_tigr_proekta_20382.html
и сотни других с раскатывание губы до 6 корветов.

И с тех пор Алжир заказал и уже получил 2 немецких и 3 китайских корвета.
И их понять можно, т.к. подобный корабль в Питере, на северной верфи, заложенный в том же 2011г допиливается до сих пор.

И хоть написало этот писульку "РИА Новости" о котором сообщила другая жёлтая издания - "Аргументы.ру" с ссылкой на слабоадекватный и (зато часто для нашей пропаганды удобный) сайт, но хоть какая-то подвижка на фоне ступора морского экспорта! 8-))).

Даже не будет обращать внимания на то что корветы 20380 не имеют 12 ВПУ а имеют всего 8 дозвуковых ПКР аля "Гарпун", проигрывая в этом немецким корветам вдвое и находясь на уровне китайских.
И не будем обращать внимание что даже 20385-е, которые только строятся, имеют всего 8 УВП... какая мелочь для такого прорывного события! 8-))).

Короче говоря заврались РИА-Аргументы-Вотч. Вопрос во всём или частями? Но без таких аниматоров тема морского экспорта у нас была бы совсем тусклой как стенограммы съездов КПСС 8-))).

Ну тем не менее посмотрим, посмотрим. За понаблюдать денег не берут а с попкорном пока у нас дефицита ещё нет 8-)). 10-ти летняя жвачка про корветы в Алжир опять вытащена из за щеки 8-)))

PS Шоу будет в том если хотят продать именно достраиваемые 10 лет 2 Цирконосца проекта 20385! Вот это будет шоу! . И пусть они под 8 а не под 12 ракет.
И Алжир понять можно, что они не собираются 10 лет ждать. Но как продавать наимеющиеаналогов Цирконосцы если у нас и  так временинараскачку нет?! 8-)))

PPS ещё и эту помойку "спутник" зачем -то упомянули... Усилить впечатление хотели? И так же весело!!! 8-)
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№3
25.11.2020 13:14
ВМС Алжира получила 2 фрегата МЕКО-200,заказал еще один и имеет опцион на еще один.Также получил ДВКД  "Kalaat Beni-Abbes".(9000 тонн,еще на один возможен опцион),также 3 корвета/фрегата проекта С28А,строит свой МРК ,имеет 6 ДПЛ 636/877 с Калибрами,покупает тральщики в Италии.
Имеет модернизированные МРК 1234,1159.
Для чего им 20380? Сомнительно.
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