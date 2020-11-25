СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке

Корвет "Стерегущий" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

МОСКВА, 24 ноября/ Радио Sputnik. Российские корветы проекта 20380 "Стерегущий" станут самыми маневренными кораблями у берегов Африки в случае, если Алжир получит такие суда в будущем году. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ, сообщают Argumenti.ru.

Например, издание Military Watch информирует, что Алжир решил приобрести у Москвы три корвета названного проекта, два корабля уже строятся в Санкт-Петербурге.

Авторы соответствующего материала в Military Watch отмечают, что корветы входят в число самых тяжеловооруженных боевых кораблей своего размерного ряда в мире и по своей огневой мощи значительно превосходят многие гораздо более крупные суда.

Хотя корабли и являются малогабаритными, каждый вымпел имеет 12 вертикальных пусковых ячеек, с помощью которых можно осуществлять стрельбу различными ракетами, в том числе, большой дальности.

Ранее радио Sputnik сообщало о том, что в США перечислили самые опасные корабли ВМФ России.