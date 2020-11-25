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WarSpot

В НАТО рассказали о заработке на списанных танках Leopard 1

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С каждого утилизированного танка Leopard 1 его страна-владелец получила «прибыль» в размере €5500. Вчера, 23 ноября, портал defence-blog.com сообщил о том, что такие данные раскрыли в Агентстве поддержки и закупок НАТО (NSPA) в рамках программы переработки 483 боевых машин.

С каждого Leopard 1 в процессе утилизации было получено 24 т чугуна, стали и цветных металлов. Эти материалы были проданы, а прибыль за вычетом расходов на работу, транспортировку и утилизацию вредных веществ, была возвращена их прежним странам-владельцам.

Танк Leopard 1

Источник изображения: nato.int

Каждый Leopard 1 содержал остатки топлива и отработанное масло, свинцовые батареи и 22 кг асбеста, поэтому «прибыль» оказалась небольшой — всего €5500 за каждую боевую машину.

Leopard 1, разработанный компанией Porsche в начале 60-х годов, был основным боевым танком армии ФРГ до 1980 года. Длина танка (с пушкой вперёд) составляет 9,5 м, ширина — 3,25 м, высота — 2,4 м. Машина весит почти 40 т и вооружена 105-мм нарезным орудием, а также двумя пулемётами калибра 7,62 мм. Двигатель мощностью 830 л.с. способен разгонять танк до 62 км/ч, а его запас хода составляет 600 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-1
Проекты
NATO
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