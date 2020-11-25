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РИА Новости

Российский адмирал резко высказался о нарушении границ эсминцем США

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Владимир Комоедов. Источник: expert.ru.

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ эсминцем ВМС "Джон Маккейн" хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.

В беседе с радиостанцией НСН военный отметил, что хамское поведение американских моряков стало модой.

"Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет — раз, границы — два, территориальные воды — три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут", — подчеркнул Комоедов.

Он напомнил, что защитой границы занимаются ФСБ и морские части погранвойск. Адмирал задался вопросом, какие они предпринимают меры, чтобы не допустить нарушений.

"В Советском Союзе с границей все было четко-ясно", — заявил он.

Так, Комоедов вспомнил, как распределялась ответственность за защиту границ во времена СССР.

"А вот за подводную часть, когда подводная лодка пересекает, отвечал главнокомандующий Военно-морским флотом. А сейчас у главкома таких сил нет. Кто отвечает за подводную часть границы?" — спросил военный.

Он подчеркнул, что у России есть целая система для защиты подводной границы, но, по его словам, так как подводная граница разделена между военными округами, остается вопрос, кто будет этим заниматься.

"Надо генеральному штабу продумать, как мы защищаем границу и кто за это несет ответственность", — призвал Комоедов.

Военный добавил, что если бы было принято решение таранить американский корабль, то ответственность за это лежала бы на США.

"Таран — это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае — Соединенные Штаты Америки", — констатировал адмирал.

При этом собеседник уверен, что на реальные действия против нарушителя российский корабль вряд ли бы пошел.

"Потопление корабля или применение по нему оружия чревато, потому что каждый военный корабль обладает иммунитетом. Это, по сути дела, государственная территория", — заключил Комоедов.

Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.

Позднее командование Седьмого флота США объяснили маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.

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