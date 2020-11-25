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РИА Новости

Дорогой авторитет. Зачем Британия наращивает военную мощь?

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Солдаты Британской армии
Солдаты Британской армии.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Британия наращивает военный бюджет. Защищаться планирует, естественно, от России и Китая. А заодно – защищать свой авторитет после выхода из ЕС.

Ну наконец-то Британия увеличивает военные расходы и наращивает свою мощь, радуется издание The Times.

Стоило только выйти из ЕС – и жизнь сразу заиграла новыми красками, закончилась "эра нерешительности".

Сейчас, по мнению автора статьи, это особенно важно, ведь "искусные и изощренные противники вроде России и Китая" не дремлют и делают мир все опаснее.

Они ведь до того дошли, что могут атаковать Британию с воздуха, крылатыми ракетами, так что вода для королевства – больше не спасение.

Жизнь со времен потери колоний, конечно, изменилась, но откуда взялось это странное мнение, что Россия и Китай собираются нападать, все-таки непонятно.

Тем не менее, Британия, едва выйдя из одного союза, собирается создать новый – некий клуб "крупнейших демократических держав", который смог бы запугать Китай.

Пока, ясное дело, ничего из этой идеи не выходит. Но нужна же Лондону какая-то цель.

Увеличение военного бюджета всегда сопряжено с нагнетанием обстановки: чем страшнее военное ведомство представит ситуацию вокруг страны, чем больше придумает ей врагов, тем больше денег сможет получить. Это нормально.

А для Лондона это еще и чисто психологический ход. После Brexit там боятся потерять былой авторитет – вдруг все забудут о том, что была когда-то какая-то Британия, и перестанут с ней считаться. Да и Европе надо доказать, что и без нее все хорошо.

Это как после расставания – нужно доказать бывшему, что у тебя все хорошо. Для это не жалко и потратиться на новые побрякушки.

Автор Мария Смирнова, радио Sputnik

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Китай
Россия
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