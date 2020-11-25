На грани Третьей мировой: российский корабль пригрозил протаранить соперника, на море хаос (Daily Express, Великобритания)

Действия эсминцев США вблизи и даже внутри территориальных вод России грозят драматическими последствиями. Британский таблоид предупреждает, что инциденты с участием американских и российских военных кораблей ставят мир на грань третьей мировой войны.

Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого.

Минобороны России заявило, что в 6.17 утра по местному времени эсминец США "Джон Маккейн" (USS John S. McCain), несколько дней назад вошедший в Японское море, вторгся в территориальные воды страны, "углубившись за линию морской границы на 2 километра". Экипаж "Адмирала Виноградова", говорится в заявлении министерства, предупредил американский корабль, что применит "таранный маневр", если тот поспешно не покинет территориальные воды России. Когда "Адмирал Виноградов" изменил курс, американский эсминец последовал его примеру и вернулся в международные воды.

"Следивший за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" после этого по международному каналу связи предупредил корабль США о недопустимости такого рода действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из российских территориальных вод", - говорится в заявлении Минобороны России.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды", - говорится в заявлении.

Но это уже второе тревожное столкновение между военными кораблями России и США за последние сутки. Ранее Москва предупредила, что пристально следит еще за одним кораблем США. В понедельник Национальный центр управления обороной РФ заявил, что Черноморский флот следит за эсминцем США "Дональд Кук".

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее 6-й флот ВМС США сообщал, что эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море.

В понедельник 6-й флот ВМС США твитнул: ""Дональд Кук" начал транзит через Черноморский пролив, и это седьмой раз, когда военный корабль ВМС США присутствует в Черноморском регионе. Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды, поддерживая наших союзников и партнеров по НАТО".

В 6-м флоте ВМС США заявили, что, находясь в Черном море, эсминец будет проводить "регулярные операции по обеспечению безопасности на море и поддержанию региональной стабильности".

ВМС США добавили, что операции корабля в Черном море укрепляют оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО и "демонстрируют приверженность коллективной безопасности Черного моря в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve)".

Командир "Дональда Кука" Келли Джонс (Kelley Jones) сказал: "Работа в Черном море отражает нашу приверженность партнерам и союзникам в регионе. Это важная дипломатическая миссия, и "Дональд Кук" уже не раз пользовался гостеприимством черноморских стран".

6-й флот ВМС США назвал Черное море "принципиально важным водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе", отметив, что его силы "регулярно" действуют на этом участке в сотрудничестве с союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину.

"В интересах всего мира поддерживать в Черноморском регионе стабильность и процветание и сдерживать агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации ради собственной выгоды", - заявил 6-й флот.

МИД России неоднократно предупреждал, что присутствие в Черном море кораблей из-за пределов региона не способствует укреплению региональной стабильности.

Но США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтрё от 1936 года, которая регулирует военное использование проливов Босфор и Дарданеллы.

Как отметили в 6-м флоте ВМС США, четыре эсминца, включая "Дональда Кука", базируются в испанском порту Рота для поддержки "архитектуры объединенной противовоздушной обороны НАТО".

Во флоте добавили, что военно-морские силы и корабли имеют возможность действовать в водах Европы и Африки от мыса Доброй Надежды до Северного полярного круга.

Пол Уитерс (Paul Withers)