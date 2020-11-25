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ТАСС

Умер конструктор систем залпового огня Вадим Аляжединов

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122-мм РСЗО "Град"
Смонтированная на шасси автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ-5350" 122-мм реактивная система залпового огня "Град".
Источник изображения: www.vestnik-rm.ru

Ему было 62 года

ТУЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный конструктор направления реактивных систем залпового огня (РСЗО) научно-производственного объединения "Сплав" им. А. Н. Ганичева, расположенного в Туле, Вадим Аляжединов умер во вторник на 63-м году жизни. Он участвовал в модернизации и создании РСЗО "Град", "Ураган", "Ураган-1М", "Торнадо-С", сообщила пресс-служба предприятия.

"24 ноября на 63-м году ушел из жизни заслуженный конструктор Российской Федерации, главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева Аляжединов Вадим Рашитович <...> Он автор более 40 патентов, многие из которых внедрены в конструкции реактивных снарядов и боевых машин современных РСЗО", - говорится в сообщении на сайте "Сплава".

По данным пресс-службы, Аляжединов пришел работать на "Сплав" в 1981 году после окончания Тульского политехнического института, занимался проектированием, отработкой, внедрением в серийное производство реактивных систем залпового огня и их составных частей. Участвовал в модернизации РСЗО "Град", "Ураган", разработке "Ураган-1М", "Торнадо-С". "При его непосредственном участии был создан ряд новых реактивных снарядов различного назначения к этим системам. Внес вклад в создание дальнобойной реактивной системы залпового огня "Смерч", а после и в ее модернизацию", - отметили в пресс-службе.

За заслуги в научно-исследовательской деятельностью и вклад в укрепление обороноспособности страны Аляжединов был удостоен звания "Заслуженный конструктор Российской Федерации", награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, являлся лауреатом премии правительства РФ, премий С. И. Мосина и В. С. Стечкина.

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Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Александр Невский
Град РСЗО
Стечкин
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Компании
Сплав НПО
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