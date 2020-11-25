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Подрядчик ВВС США похвастался личным МиГ-29 с надписями на русском

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Источник изображения: Фото: @rookisaacman

Основатель американской частной авиакомпании Draken International, которая предоставляет услуги Военно-воздушным силам (ВВС) США, Джаред Исаакман (Jared Isaacman) похвастался личным истребителем МиГ-29 российского производства. Фотографии недавно приобретенного самолета он разместил в своем Twitter-аккаунте.

На одном из кадров, сделанных в кабине истребителя, видно, что большая часть указателей на приборной панели переведена на английский язык. Однако сохранилось и несколько надписей на русском языке. Кроме того, русскоязычные надписи можно заметить и на штурвале самолета.

Как пояснил сам Исаакман изданию The Drive, данный самолет он планирует использовать исключительно для личных целей. Кроме того, новый владелец пообещал задействовать истребитель в авиашоу. Подрядчик ВВС США также подчеркнул, что МиГ-29 стал наиболее впечатляющим самолетом, которым он когда-либо управлял.

Исаакман основал Draken International в 2012 году. Услугами компании для отработки маневров истребителей, в частности, пользуются ВВС и ВМС США, а также американская Нацгвардия. Кроме того, известно, что с Draken International работают Военно-морские силы Франции. В настоящее время в авиапарке компании находятся более 80 самолетов, в том числе Aero L-159E и L-39, Douglas A-4 Skyhawk и российские МиГ-21бис.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Продукция
L-159
L-39
МиГ-21
МиГ-29
Компании
Draken Int
Росгвардия
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