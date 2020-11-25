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Истребитель F-35 сбросил бомбу B61-12

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Источник изображения: warspot.ru

Американские истребители F-35 впервые испытали на возможность нести ядерные бомбы. Вчера, 23 ноября, портал thedrive.com сообщил о том, что Национальные лаборатории Сандия и Лос-Аламосская национальная лаборатория протестировали сброс инертной бомбы B61-12 на истребителе F-35A Joint Strike Fighter.

Испытания прошли на полигоне Тонопа и включали в себя сброс бомбы B61-12 без ядерной боеголовки с истребителя F-35A. В частности, тестировалась стабильность полёта боеприпаса после выхода из внутреннего оружейного отсека истребителя на сверхзвуковой скорости.

Сброс бомбы B61-12 с истребителя F-35A

Истребитель F-35A сбросил опытный образец B61-12, который включал в себя «функциональные неядерные компоненты и моделируемые ядерные компоненты», с высоты 3200 м. Бомбе потребовалось 42 секунд, чтобы поразить обозначенную цель. «Мы успешно выполнили это историческое, первое в истории лётное испытание F-35A на полигоне Тонопа в соответствии с указанными критериями поражения цели», — рассказал Брайан Адкинс, руководитель полигона Тонопа.

По словам Стивена Сэмюэлса, руководителя программы B61-12 в Национальных лабораториях Сандия, это было первое испытание всех систем, включая механическую и электрическую связь, а также процесс сброса B61-12 с F-35A.

Бомба B61-12 является глубоко модернизированной версией боеприпаса B61, разработанного ещё в середине прошлого века. При создании двенадцатой версии атомной бомбы инженеры использовали новое хвостовое оперение разработки компании Boeing. Благодаря новой хвостовой части бомба B61-12 может корректировать свой полёт и более точно поражать заданные цели. При проектировании новой бомбы разработчики отказались от использования спутниковых систем наведения в её электронной системе.

Бомба B61 предназначена для сброса с самолётов (в том числе реактивных). Длина боеприпаса составляет примерно 3,5 м при диаметре 33 см, масса — более 300 кг. Габариты и масса бомб могут незначительно отличаться в зависимости от модификации. В NNSA указывают, что B61-12 заменит бомбы B61 третьего, четвёртого, седьмого и десятого поколений, состоящие на вооружении американской армии.

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Страны
США
Продукция
B61 ЯБ
F-35
F-35A
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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