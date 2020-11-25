«Ракетный сюрприз» для России: США отработали «обстрел» Крыма

Forbes: США отработали огневые задачи по Черному морю из Румынии

Сухопутные войска США с помощью военно-транспортной авиации перебросили реактивные системы залпового огня в Румынию, где на одном из полигонов отработали несколько огневых задач. По версии американских журналистов, подобные действия представляют собой серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в Крыму. Действия американских военных проанализировал обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На прошлой неделе Сухопутные войска США перебросили в Румынию две боевых машины (БМ) реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System), которые были развернуты в непосредственной близости от Крымского полуострова, пишет Forbes.

РСЗО на одном из румынских военных полигонов выпустили несколько ракет в сторону Черного моря, а затем в оперативном порядке материальная часть была свернута и переброшена обратно на базу в Германию. Все мероприятие было проведено в течение нескольких часов.

Однодневная тренировка артиллерийской бригады, недавно развернутой в Европе, была подготовкой к ведению высокотехнологичной войны. По версии автора материала Forbes, это явно стало посланием для Москвы: Сухопутные войска ВС США в Европе восстановили свою дальнобойную огневую мощь, и они хотят, чтобы россияне об этом знали.

Само мероприятие стартовало 19 ноября на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Солдаты 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии загрузили две колесные высокомобильные БМ РСЗО HIMARS (каждая с расчетом в три бойца - оператор, водитель, командир расчета) на военно-транспортные самолеты ВВС США MC-130J, которые доставили груз в Румынию. Там личный состав и материальная часть были выгружены, совершили марш и развернулись на румынском полигоне, выпустили ракеты по Черному морю, затем вернулись на аэродром, загрузились обратно и снова вылетели в Германию.

Сухопутные войска и Корпус морской пехоты США, которые обладают подобными возможностями, называют эти миссии «Быстрое проникновение HIMARS» или HIRAIN (HIMARS Rapid Infiltrations). Это является краеугольным камнем нового подхода наземного боевого подразделения к тяжелой огневой мощи. Вместо медленной передислокации по шоссе или по железной дороге, боевые машины РСЗО теперь могут быть легко переброшены по воздуху. Это означает, что установки HIMARS могут появиться практически везде, где есть ближайший аэродром.

Высокая скорость этих перебросок и развертываний с помощью самолетов военно-транспортной авиации может существенно затруднить обнаружение БМ РСЗО и последующий контрбатарейный огонь противника, полагают специалисты, поскольку средствами разведки достаточно трудно выявить ракетную установку, которая проводит всего несколько часов на земле рядом с войсками.

Учения в этот четверг представляют собой серьезный поворот для боевой и оперативной подготовки частей и соединений Сухопутных войск ВС США в Европе - они десятилетиями сохраняли в Европе ракетные установки, пока последняя РСЗО была выведена из Европы в 2006 году, когда Пентагон сосредоточил свои ресурсы на ведении боевых действий в Ираке и Афганистане.

Подход в этом направлении изменился после 2014 года, когда в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, пишет Forbes.

«Черное море быстро превращалось в русское озеро. Стремясь сдержать дальнейшую агрессию Москвы, в конце 2018 года Сухопутные войска ВС США отправили 41-ю бригаду полевой артиллерии обратно в Германию», - так описывает логику американского военного руководства автор статьи.

Сегодня в бригаде четыре батареи, в каждой из которых около девяти боевых машин. По крайней мере, одна из батарей имеет колесную БМ HIMARS вместо тяжелой гусеничной РСЗО.

12-тонный HIMARS несет шесть 270-мм ракет, способных преодолевать расстояние до 40 миль, или одну армейскую тактическую ракетную систему с дальностью стрельбы 100 миль. 26-тонная гусеничная РСЗО имеет вдвое большую грузоподъемность. Как пишет издание, HIMARS может обладать меньшей огневой мощью, чем РСЗО, но у него есть преимущество в том, что он достаточно легкий, чтобы его можно было бы перебрасывать с помощью военно-транспортного самолета C-130.

41-я бригада полевой артиллерии тренировалась в Германии в течение года, а затем была отправлена в Эстонию для своих первых крупных учений с боевой стрельбой. Россия по этому поводу проявила большое недовольство. «Риторический вопрос - как американцы отреагируют в случае подобных боевых стрельб нашими военными в непосредственной близости от государственной границы США?» - задавался вопросом МИД России в период стрельб.

«Критика учений со стороны России показывает, что наш восточный сосед очень внимательно следит за ними», - сказал тогда министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Быстрое развертывание бригады в Румынии на прошлой неделе может оказаться еще более провокационным, считает обозреватель американского журнала.

Особенно с учетом новых боеприпасов, которые Сухопутные войска США разрабатывают для HIMARS и РСЗО. К ним относятся противокорабельная ракета и замена ракеты ATACMS на перспективное изделие с дальностью стрельбы до 310 миль.

От румынского побережья до Крыма всего 250 миль по Черному морю. БМ РСЗО HIMARS, в срочном порядке переброшенные в Румынию, и столь же оперативно передислоцированные обратно, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе. В Forbes считают, что стрельбы HIMARS в Румынии станут маленьким «ракетным сюрпризом» Сухопутных войск США для группировки российской армии в Крыму.

При этом при анализе данных представленных в Forbes, у российских наблюдателей складывается впечатление, что американские обозреватели путают между собой две американские реактивные системы залпового огня Сухопутных войск США. Если речь идет о М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), то эта система изначально разрабатывалась на колесном шассе. В качестве базы под монтаж вооружения использовалось пятитонное колесное шасси FMTV Сухопутных войск США (Family of Medium Tactical Vehicles - Семейство средних тактических автомобилей). Опять-таки, изначально M142 HIMARS разрабатывалась для перевозки на военно-транспортном самолете С-130.

Что касается гусеничных боевых машин РСЗО, то в данном случае речь идет о M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) - это американская универсальная боевая машина, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. Принята на вооружение сухопутных войск США в далеком 1983 году. Пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. В кабине размещается боевой расчет из трех человек: командир установки, наводчик и механик-водитель.

Поэтому в ряде случаев в материале Forbes говорится то о HIMARS, то о РСЗО. На самом деле, речь идет о двух системах РСЗО - М142 и М270.

Что касается международных военных учений Saber Strike-2016 с участием БМ M142 HIMARS в Эстонии, то следует напомнить, что они были проведены еще в 2016 году (Forbes об этом почему-то не упоминает).

Теперь о главном. Материал Forbes, в целом, написан по уже давно сложившимся на Западе лекалам и стандартам - берется какой-то отдельно взятый образец вооружения и военной техники, а затем совершенно оторвано от общей геополитической и геостратегической ситуации в мире описывается его возможное боевое применение против Российской Федерации.

Примеров таких публикаций в последнее время накопилось достаточно. К примеру, прорыв ПВО Калининградского региона. Подобные планы оглашал командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган.

Или тренировки ВВС США в пуске крылатых ракет воздушного базирования в акватории Черного моря для последующего поражения объектов на территории Российской Федерации (в частности, по Сочи и объектам государственного управления).

А в данном случае - РСЗО HIMARS против Крыма. Вместе с тем автор публикации оставляет за скобками последствия данного развития событий, которые сводятся к началу военных действий между Москвой и Вашингтоном.

Как ранее писала «Газета.Ru» небольшой перестрелкой гипотетический конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией вряд ли ограничится. Подобное противоборство неизбежно примет характер мировой войны и будет затяжным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок