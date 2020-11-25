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ЦАМТО

DRDO провела испытания нового реактивного снаряда для РСЗО "Пинака"

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Модернизированная индийская РСЗО Pinaka. Источник: militaryphotos.net.

ЦАМТО, 24 ноября. Минобороны Индии объявило о проведении на комплексном полигоне в Чандипуре у побережья Одиши испытательных пусков разработанного Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии усовершенствованного реактивного боеприпаса для РСЗО "Пинака".

Как заявлено, разработка усовершенствованного боеприпаса для системы "Пинака" была инициирована с целью обеспечения большей дальности пуска по сравнению с базовой конструкцией, которая отличается уменьшенной длиной. Проектирование и разработка были выполнены расположенными в Пуне лабораториями DRDO – Центром по разработкам вооружений ARDE (Armament Research and Development Establishment) и Лабораторией исследования высокоэнергетических материалов HEMRL (High Energy Materials Research Laboratory).

Всего в быстрой последовательности было запущено шесть боеприпасов. Как заявлено, цели испытаний полностью достигнуты. Использованные в испытаниях РС были произведены компанией Economic Explosives Limited (Нагпур), которой были переданы необходимые технологии. Все параметры полета снарядов фиксировались с использованием телеметрического оборудования, РЛС и электронно-оптических систем сопровождения, которые подтвердили летные характеристики боеприпаса.

Усовершенствованная версия РС заменит состоящие на вооружении 214-мм снаряды "Пинака" Mk-I, дальность стрельбы которых составляет от 38 км до 48 км. В сообщении не раскрывалась дополнительная информация о размерах или дальности пуска нового РС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Pinaka РСЗО
Компании
DRDO
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