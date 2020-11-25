Новый удар по программе МС-21

Как сообщило 23 ноября 2020 года информационное агентство Reuters, власти США подготовили список из 89 китайских и 28 российских компаний - "военных конечных пользователей" (Military End Users), что ограничит их возможность приобретать американские технологии или продукцию. В проект списка попали основные китайские авиастроительные корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC) и Commercial Aircraft Corporation of China (СОМАС), и ряд других авиастроительных и связанных с ними компаний, а также компании из других отраслей. Из российских компаний в списке Reuters особо отмечает ПАО "Корпорация "Иркут", производящую новые ближнесреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21.

Второй летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (бортовой номер "002", регистрационный номер 73053, серийный номер 21003) постройки ПАО "Корпорация "Иркут" во время испытаний на возможность эксплуатации при наличии воды на взлетно-посадочной полосе. Ульяновск-Восточный, июль 2020 года (с) ПАО "Корпорация "Иркут"

Reuters - Администрация Трампа близка к объявлению о том, что 89 китайских аэрокосмических и других компаний имеют военные связи (Мilitary ties), что ограничит их возможность закупать ряд американских товаров и технологий, согласно проекту списка, с которым ознакомились в Reuters.

Список, если он будет опубликован, может еще больше обострить напряженность в торговле с Пекином и нанести ущерб американским компаниям, которые продают детали и компоненты для гражданской авиации Китаю, среди других отраслей.

Представитель министерства торговли США, составившего список, от комментариев отказался.

Выступая в Пекине, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай "решительно выступает против неспровоцированного подавления китайских компаний со стороны США".

Он добавил, что то, что делают Соединенные Штаты, серьезно нарушает принцип рыночной конкуренции и международные нормы торговли и инвестиций, которые США обязывались соблюдать.

По словам Чжао, китайские компании всегда действовали в соответствии с законом и строго следовали местным законам и постановлениям при работе за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах.

Компания Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), которая возглавляет усилия Китая по конкуренции с Boeing и Airbus, включена в список, как и Корпорация авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China - AVIC) и десять связанных с ней организаций. Список включен в проект правила, определяющего китайские и российские компании, которые США считают "военными конечными пользователями" (military end users) - термин, который означает, что американские поставщики должны получать лицензии для продажи им широкого спектра коммерчески доступных товаров.

Согласно сложившейся практике, заявки на получение таких лицензий скорее будут отклонены, чем удовлетворены.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы активизировал свои действия против Китая. Десять дней назад он обнародовал указ, запрещающий американские инвестиции в китайские компании, которые, по утверждению Вашингтона, принадлежат или контролируются китайскими военными.

Обсуждаемый теперь список, ожидающий утверждения, появился после того, как в апреле министерство торговли США расширило определение "военного конечного пользователя". Апрельское правило распространяется не только на вооруженные силы и национальную полицию, но и на любое физическое или юридическое лицо, которое поддерживает или вносит свой вклад в техническое обслуживание или производство военной техники, даже если их бизнес в основном не военный.

Ограничения на экспорт распространяется на столь разные предметы, как компьютерное программное обеспечение, такое как обработка текстов, научное оборудование, такое как цифровые осциллографы, а также детали и компоненты самолетов.

Что касается авиационной техники, то здесь есть все: от кронштейнов для блоков управления полетом до самих двигателей.

Новости об этом списке появились в сложное время для аэрокосмической промышленности США, поскольку Boeing добивается одобрения годности к полетам в Китае своего самолета Boeing 737 MAX после того, как на прошлой неделе он был одобрен регулирующими органами США. В марте 2019 года Китай был первой страной, которая ввела запрет на эксплуатацию этого самолета после двух катастроф со смертельным исходом, и ожидается, что потребуются еще месяцы, чтобы этот запрет был снят. Представитель Boeing от комментариев отказался.

Вашингтонский торговый юрист Кевин Вулф, бывший сотрудник министерства торговли США, сказал, что министерство торговли передало проект новых правил техническому консультативному комитету, состоящему из представителей отрасли, и его следовало сохранить в тайне.

Вольф сказал, что правила и список все еще могут быть изменены, и что время истекает, чтобы они могли вступить в силу при администрации Трампа, поскольку к середине декабря их необходимо будет утвердить и отправить в Федеральный реестр, официальное издание законодательства США.

В проекте правил, рассмотренном Reuters, министерство торговли США заявляет, что возможность контролировать поток американских технологий в акционерные компании "жизненно важна для защиты интересов национальной безопасности США".

Но бывший правительственный чиновник США, который не хотел, чтобы его называли, сказал, что "уже просто составить список и обнародовать его - это провокационный акт". Источник в аэрокосмической отрасли сказал, что это может побудить Китай к ответным действиям.

По словам источника в отрасли, включение COMAC станет неожиданностью по крайней мере для одного крупного поставщика из США, который полагал, что эта китайская компания не является конечным военным пользователем.

Список также предоставит европейским конкурентам возможность продвигать своих производителей, которые смогут указать, что им не нужно преодолевать такие препятствия, даже если США предоставят лицензии, сказал источник в отрасли.

General Electric и Honeywell International поставляют продукцию COMAC и имеют совместные предприятия с AVIC.

Представитель GE сказал, что ее глобальные совместные предприятия работают в соответствии со всеми законами и что компания работает над получением лицензий, связанных с конечными пользователями в военной сфере.

Представитель Honeywell от комментариев отказалась.

Помимо 89 китайских списков, проект правила также определяет 28 российских компаний, в том числе "Иркут", который также стремится прорваться на господствующий рынок Boeing с разработкой авиалайнера МС-21.

Список из 117 компаний "не является исчерпывающим", говорится в проекте правил, и считается лишь "первоначальной серией".