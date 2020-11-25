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Военно-промышленный курьер

Корабль Балтфлота чувствует себя в гостях, как дома

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Источник изображения: vpk-news.ru

Будучи в проливе Ла-Манш, корвет «Бойкий» пополнил запасы топлива и воды от танкера «Кола».

Выйдя из Балтийска, главной военно-морской базы Балтийского фота, в настоящее время «Бойкий» выполняет плановые учебно-боевые задачи в зоне ответственности БФ.

В акватории пролива Ла-Манш корабль пополнил запасы топлива и воды до требуемых норм от среднего морского танкера «Кола», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Пополнение запасов проводилось как в дрейфе, так и на ходу.

Во время этой операции группы антитеррора, включенные в состав экипажей корвета и танкера, отработали все возможные антитеррористические сценарии. В свою очередь бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам, также находящиеся на борту, провели тренировку по противодиверсионной обороне.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Продукция
Бойкий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
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