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РИА Новости

Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"В текущем году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", - сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании о безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

Он отметил ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов государственной власти и организаций, стремящегося их блокировать и получить доступ к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами.

"Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру", - добавил секретарь Совбеза.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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ИТ
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